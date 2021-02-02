«Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), в течение последнего полугодия ежемесячно проводил теоретические расчеты зоны покрытия мобильной связи.
Для отображения результатов УГЦР запустил онлайн-карту, на которой можно посмотреть зоны покрытия в разрезе разных стандартов связи и используемых радиочастот, пишет AIN.ua.
В отличие от карт покрытия, которые создают такие сервисы, как Speedtest от Ookla, карта УГЦР базируется не на замерах реальной скорости передачи данных пользователями, а на теоретических расчетах.
«Теоретические расчеты проводились на основе данных Реестра присвоений радиочастот с использованием модели распространения в соответствии со следующими рекомендациями: ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITU-R P.2109, ITU-R P.833 и ITU-R P.812», — сговорится в сообщении УГЦР.
Такие расчеты проводились ежемесячно, начиная с 30 сентября, когда Кабинет Министров своим распоряжением №1189-р утвердил план по повышению качества услуг мобильной связи.
Карта позволяет разбить данные исходя из радиочастот, используемых в определенном стандарте передачи данных. Пользователю доступны следующие слои:
Цветовая градация на карте показывает уровень сигнала:
Стоит отметить, что выбранные цвета для отображения уровня сигнала сливаются друг с другом на карте и понять какой уровень сигнала в конкретном месте бывает затруднительно.
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«Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), в течение последнего полугодия ежемесячно проводил теоретические расчеты зоны покрытия мобильной связи.
Для отображения результатов УГЦР запустил онлайн-карту, на которой можно посмотреть зоны покрытия в разрезе разных стандартов связи и используемых радиочастот, пишет AIN.ua.
В отличие от карт покрытия, которые создают такие сервисы, как Speedtest от Ookla, карта УГЦР базируется не на замерах реальной скорости передачи данных пользователями, а на теоретических расчетах.
«Теоретические расчеты проводились на основе данных Реестра присвоений радиочастот с использованием модели распространения в соответствии со следующими рекомендациями: ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITU-R P.2109, ITU-R P.833 и ITU-R P.812», — сговорится в сообщении УГЦР.
Такие расчеты проводились ежемесячно, начиная с 30 сентября, когда Кабинет Министров своим распоряжением №1189-р утвердил план по повышению качества услуг мобильной связи.
Карта позволяет разбить данные исходя из радиочастот, используемых в определенном стандарте передачи данных. Пользователю доступны следующие слои:
Цветовая градация на карте показывает уровень сигнала:
Стоит отметить, что выбранные цвета для отображения уровня сигнала сливаются друг с другом на карте и понять какой уровень сигнала в конкретном месте бывает затруднительно.
|
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|
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