«Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), в течение последнего полугодия ежемесячно проводил теоретические расчеты зоны покрытия мобильной связи.

Для отображения результатов УГЦР запустил онлайн-карту, на которой можно посмотреть зоны покрытия в разрезе разных стандартов связи и используемых радиочастот, пишет AIN.ua.

Создание карты на основе теоретических расчетов

В отличие от карт покрытия, которые создают такие сервисы, как Speedtest от Ookla, карта УГЦР базируется не на замерах реальной скорости передачи данных пользователями, а на теоретических расчетах.

«Теоретические расчеты проводились на основе данных Реестра присвоений радиочастот с использованием модели распространения в соответствии со следующими рекомендациями: ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITU-R P.2109, ITU-R P.833 и ITU-R P.812», — сговорится в сообщении УГЦР.

Такие расчеты проводились ежемесячно, начиная с 30 сентября, когда Кабинет Министров своим распоряжением №1189-р утвердил план по повышению качества услуг мобильной связи.

Зоны покрытия в разрезе стандартов связи

Карта позволяет разбить данные исходя из радиочастот, используемых в определенном стандарте передачи данных. Пользователю доступны следующие слои:

GSM-900 (2G);

GSM-1800 (2G);

UMTS (3G);

CDMA-800 (3G);

LTE-900 (4G);

LTE-1800 (4G);

LTE-2600 (4G).

Цветовая градация на карте показывает уровень сигнала:

Светло-розовый — ограниченное покрытие;

Розовый — удовлетворительное покрытие;

Красный — очень хорошее покрытие.

Стоит отметить, что выбранные цвета для отображения уровня сигнала сливаются друг с другом на карте и понять какой уровень сигнала в конкретном месте бывает затруднительно.