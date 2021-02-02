В американском городе Рочестер правоохранители применили против девятилетней девочки перцовый баллончик и надели на нее наручники, потому что та не хотела садиться в машину патрульных. После разглашения инцидента полицейских отстранили, а начальника отделения уволили.

Об этом со ссылкой на CNN передает Hromadske.

Патруль полицейских 29 января прибыл на вызов матери задержанной девочки, которая сообщила, что ее дочь угрожала убить ее и покончить с собой. По словам правоохранителей, девочка ссорилась с матерью и убегала от патрульных. Правоохранители решили забрать девочку из дома и отвезти ее в районную больницу.

Однако та не захотела идти с правоохранителями, отказывалась садиться в машину и била полицейских.

Нагрудная камера одного из правоохранителей сняла, как девочка сопротивлялась и звала отца. Патрульные скрутили ее, положили в снег, надели наручники и пытались усадить в машину. Но уже в салоне девочка не давала закрыть дверь машины, выставив ногу.

Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон заявил, что поскольку девочка сопротивлялась многочисленным попыткам правоохранителей забрать ее из потенциально опасной ситуации, они применили против ребенка перцовый баллончик.

На записях также слышно, как один из правоохранителей говорит задержанной, что та ведет себя, как ребенок. На что 9-летняя девочка ответила: «Я и есть ребенок».

После разглашения инцидента двух патрульных, задержавших девочку, отстранили от работы, а мэр города Лавли Уоррен уволила начальника отделения полиции, заявив, что там уже давно есть проблемы. Сейчас в отделении проводят тщательное расследование инцидента.

Андре Андерсон заявил, что не оправдывает того, что произошло, а в департаменте полиции работают над внутренними изменениями. Исполняющая обязанности начальника полиции в Рочестере Синтия Салливан заявила, что такое обращение с ребенком было «неприемлемым».

— Я не собираюсь здесь стоять и рассказывать вам, что прыскать в 9-летнего ребенка перцовым баллончиком — это нормально. Это не так. Я не считаю, что это то, кем мы являемся как отделение полиции. Мы будем работать над тем, чтобы в дальнейшем вещи такого рода не происходили, - сказал он.

На инцидент также обратили внимание в Нью-Йорке. Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что ее офис также будет расследовать это дело.

Мэр города Лавли Уоррен заявила, что уже общалась с матерью задержанной девочки. Теперь с семьей будет работать ответственный человек из команды, оказывающей помощь в вопросах психического здоровья.



