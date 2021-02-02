Автопробег состоялся недалеко от Кривого Рога, на трассе, на которой в аварии погиб известный исполнитель и музыкант Сергея Скрябин (прим, - псевдоним, настоящее имя - Андрей Кузьменко).

Об этом пишет Радио Свобода.

Акт уважения к памяти музыканта организовали к шестой годовщине гибели Сергея Скрябина в автокатастрофе. Организатором акции стал журналист Николай Чирва, акция началась в Кривом Роге, а окончилась возле места гибели певца, у села Лозоватка.

По заявлению криворожского журналиста, шесть лет назад он последним интервьюировал артиста.

— У меня была возможность записать небольшое импровизированное интервью. 30 секунд. Оно очень эмоциальное и не очень цензурное. Я спросил его про обострения от концерта в Кривом Рогу. Мы писали письма друг другу. Он обещал приехать, но..., - рассказал Радио Свобода Николай Чирва.

Автомобильную колонну возглавили байкеры. В пробеге взяли участие 80 человек из ряда украинских городов: Кривого Рога, Днепра, Харькова и Кривоградской области.

Люди почтили память артиста минутой молчания, после этого священник провел панахиду, а люди возложили цветы к монументу.

Напомним, президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением Ордена государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко.







