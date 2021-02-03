Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Нововведение гарантирует, что испанские медики смогут пользоваться льготами социального страхования.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на пресс-службу Генерального совета официальных медицинских ассоциаций Испании.
Ранее заражение медработников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Однако новая классификация гарантирует переболевшим COVID-19 работникам сферы здравоохранения соцстрахование в течение неограниченного времени.
Отметим, что с начала пандемии в Испании заражение коронавирусом подтвердили у более 118 тысяч медицинских работников, из них 100 человек умерли.
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Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Нововведение гарантирует, что испанские медики смогут пользоваться льготами социального страхования.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на пресс-службу Генерального совета официальных медицинских ассоциаций Испании.
Ранее заражение медработников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Однако новая классификация гарантирует переболевшим COVID-19 работникам сферы здравоохранения соцстрахование в течение неограниченного времени.
Отметим, что с начала пандемии в Испании заражение коронавирусом подтвердили у более 118 тысяч медицинских работников, из них 100 человек умерли.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа