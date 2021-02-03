В Дубае создадут первый в мире «космический суд», который будет регулировать коммерческие споры в космической отрасли.

Об этом сообщили в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), на базе которого планируется создать космический суд.

Для реализации этой инициативы DIFC вместе с Фондом будущего в Дубае создадут международную группу органов государственного и частного секторов и экспертов, которые будут исследовать правовое регулирование в космической отрасли.

Сейчас юридические споры относительно космической деятельности регулируют международными конвенциями и резолюциями, включая Договор ООН о принципах деятельности государственных органов по исследованию и использованию космического пространства 1967 года.

Кроме того, некоторые страны заключили двусторонние или многосторонние соглашения о регулировании космической деятельности. То есть, несмотря на значительную коммерциализацию космической сферы, ее правовое регулирование рассматривается в рамках деятельности государств и учреждений.

Однако в Дубае предлагают обновить судебную систему и создать новую «сеть судебной поддержки», которая может рассматривать сложные коммерческие сделки, связанные с космосом.

В DIFC отметили, что проект «космического суда» будет иметь три основных этапа. Сначала международная группа должна исследовать правовые инновации, связанные с космосом, и разработать сценарии потенциальных споров относительно комической деятельности.

После этого эксперты создадут определенную директиву, пособие для судей по урегулированию судебных исков, а после его одобрения будут проводить специальные тренинги, где судей будут обучать, как решать иски в сфере космической деятельности.