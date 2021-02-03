В Дубае создадут первый в мире «космический суд», который будет регулировать коммерческие споры в космической отрасли.
Об этом сообщили в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), на базе которого планируется создать космический суд.
Для реализации этой инициативы DIFC вместе с Фондом будущего в Дубае создадут международную группу органов государственного и частного секторов и экспертов, которые будут исследовать правовое регулирование в космической отрасли.
Сейчас юридические споры относительно космической деятельности регулируют международными конвенциями и резолюциями, включая Договор ООН о принципах деятельности государственных органов по исследованию и использованию космического пространства 1967 года.
Кроме того, некоторые страны заключили двусторонние или многосторонние соглашения о регулировании космической деятельности. То есть, несмотря на значительную коммерциализацию космической сферы, ее правовое регулирование рассматривается в рамках деятельности государств и учреждений.
Однако в Дубае предлагают обновить судебную систему и создать новую «сеть судебной поддержки», которая может рассматривать сложные коммерческие сделки, связанные с космосом.
В DIFC отметили, что проект «космического суда» будет иметь три основных этапа. Сначала международная группа должна исследовать правовые инновации, связанные с космосом, и разработать сценарии потенциальных споров относительно комической деятельности.
После этого эксперты создадут определенную директиву, пособие для судей по урегулированию судебных исков, а после его одобрения будут проводить специальные тренинги, где судей будут обучать, как решать иски в сфере космической деятельности.
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В Дубае создадут первый в мире «космический суд», который будет регулировать коммерческие споры в космической отрасли.
Об этом сообщили в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), на базе которого планируется создать космический суд.
Для реализации этой инициативы DIFC вместе с Фондом будущего в Дубае создадут международную группу органов государственного и частного секторов и экспертов, которые будут исследовать правовое регулирование в космической отрасли.
Сейчас юридические споры относительно космической деятельности регулируют международными конвенциями и резолюциями, включая Договор ООН о принципах деятельности государственных органов по исследованию и использованию космического пространства 1967 года.
Кроме того, некоторые страны заключили двусторонние или многосторонние соглашения о регулировании космической деятельности. То есть, несмотря на значительную коммерциализацию космической сферы, ее правовое регулирование рассматривается в рамках деятельности государств и учреждений.
Однако в Дубае предлагают обновить судебную систему и создать новую «сеть судебной поддержки», которая может рассматривать сложные коммерческие сделки, связанные с космосом.
В DIFC отметили, что проект «космического суда» будет иметь три основных этапа. Сначала международная группа должна исследовать правовые инновации, связанные с космосом, и разработать сценарии потенциальных споров относительно комической деятельности.
После этого эксперты создадут определенную директиву, пособие для судей по урегулированию судебных исков, а после его одобрения будут проводить специальные тренинги, где судей будут обучать, как решать иски в сфере космической деятельности.
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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