Инициаторы марафона добра «Щедрый Николай» передали более 600 кг продуктовых наборов одиноким пенсионерам и пожилым людям города Николаева, требующих постороннего внимания и поддержки.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

— Эта акция - логическое продолжение нашей предновогодней инициативы, которую мы начали в прошлом году в разгар пандемии. Надеемся, что эта небольшая помощь поддержит наших пожилых людей во время карантина. Спасибо компаниям «Pepsico Украина» и «Амина» за отклик и поддержку благотворительной инициативы, - отмечает Анна Ганжул, и.о. директора КУ «Агентство развития Николаева».

Дополнительные продуктовые наборы общим весом 616 кг передали на склад отделения городского территориального центра социального обслуживания в Ингульском районе. Из них сформировали еще 70 пакетов: печенье, соки, мука, макаронные изделия, пшеничная крупа, рис, соль, сахар и подсолнечное масло.

Но благодаря социальным работникам все они уже переданы подопечным Заводского, Центрального и Ингульского районов, которые наиболее в них нуждаются. А это пожилые люди, пенсионеры с инвалидностью и ветераны Второй мировой войны, которым нужен уход за пределами стационарных медицинских учреждений.

Проект внедряет КУ «Агентство развития Николаева» совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета при поддержке компаний «Амина» и Pepsico Украина.