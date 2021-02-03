Министерство здравоохранения совместно с партнерами разрабатывает отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает корреспондент Укринформа.

— Минздрав совместно с партнерами работает над созданием отдельного информационного портала по вопросам вакцинации от COVID-19. Этот портал будет содержать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под ту или иную волну вакцинации, мог получить всю имеющуюся информацию в понятном режиме, — сказал Ярослав Кучер.

Он отметил, что механизм работы портала предусматривает два подхода. Первый вариант — формирование списков через работодателей, то есть по привязке к месту работы. Второй вариант предусматривает открытые записи на вакцинацию от коронавируса для целевых групп, которые не привязаны к месту работы. Например, пожилые люди.

По словам Ярослава Кучера, открытые записи на вакцинацию от коронавируса будут проводиться в срок не более чем за месяц до начала вакцинации той категории, к которой относится целевая группа в соответствии с определенными этапами вакцинации. И будут предусматривать возможность записаться, используя один из вариантов. Будет возможность записаться самостоятельно, через контакт-центр Минздрава, а также в самом учреждении здравоохранения.

— Запись на введение следующей вакцины или дозы при необходимости будет осуществляться медработником при введении первой дозы, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Китай передаст COVAX около 10 миллионов доз вакцин от коронавируса.