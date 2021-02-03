Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которое проводили с 27 января по 1 февраля.

Так, 79,8% украинцев заявили, что не доверяют Путину, 14,4% — наоборот, доверяют. Не знают, кто это, 0,3% опрошенных. Доверяют самопровозглашенному президенту Беларуси 36% украинцев. В то же время 53,6% не доверяют ему.

26,7% и 26,2% украинцев сказали, что доверяют новому президенту США Джо Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону соответственно. Не доверяют им 23,3% и 23,2% соответственно — это самый низкий уровень недоверия среди четырех иностранных политиков.

Опрос проводили с 27 января до 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опросили 1 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. Выборка репрезентативна для населения от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.