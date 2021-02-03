Ранее иранский аятолла запретил покупать вакцины, произведенные в Великобритании и США. Однако Минздрав заявил, что 4,2 миллиона доз вакцин AstraZeneca-Oxford поступят в конце февраля.

О переменах настроений среди элиты Ирана передает Bloomberg.

Министр здравоохранения Саид Намаки сообщил государственному телевидению, что поставка ожидается в конце этого месяца и была обеспечена благодаря глобальной системе закупок вакцин, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

Еще в январе верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил о запрете на импорт вакцин из Великобритании и США. Он утверждал, что им нельзя доверять, так как они произведены на западе.

Чуть позже главный эпидемиолог страны все же нашел лазейку, которая позволяла закупать британскую вакцину, не отступая от запретов аятоллы. Оказалось, что британскую вакцину можно закупать не напрямую, за пределами страны-производителя, к примеру, в Швеции.

Иран полагается на российскую вакцину Sputnik V, 2 миллиона доз которой поступят в страну уже в конце этой недели, - это заявил министр здравоохранения.

В Иране наблюдается один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 на Ближнем Востоке, зарегистрировано более 58 тысяч смертей и 1,4 миллиона случаев заболевания.

Ранее НикВести сообщали, что на веб-сайте верховного лидера Ирана было размещено изображение игрока в гольф, похожего на бывшего президента США Дональда Трампа, а также угроза мести Трампу.