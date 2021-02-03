Агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины представило план программы государственной поддержки энергоэффективных технологий в разных секторах экономики на 2022-2026 год.

Об этом сообщается на сайте Госэнергоэффективности.

Участники программы получат займы под низкие проценты на энергоэффективные и «зеленые» цели. Это позволит им увеличить объем средств для инвестирования в перспективные проекты, чтобы оптимизировать энергопотребление.

— Несмотря на завершение программы «теплых кредитов» в 2020 году, мы инициировали ее продолжение в этом году. Кроме этого, мы имеем более комплексное решение. Агентством разработана концепция новой государственной целевой программы по энергоэффективности на 5 лет с 2022 по 2026 год. Эта программа будет расширенной. Она будет распространяться не только на население, но и на предприятия, учреждения, проекты по биоэнергетике, - подчеркнул Константин Гура, глава государственного агентства.

Новая программа поспособствует снижению расходов на традиционные виды топлива, модернизирует оборудование в бюджетных учреждениях. По замыслу авторов, дешевые кредиты подтолкнут к развитию рынок электромобилей в Украине, они будут вынуждены переходить на альтернативные виды топлива, которые значительно меньше загрязняют окружающую среду.

На реализацию пятилетней программы предусмотрено 10 миллиардов гривен. Эти средства обновят экономические циклы: появятся новые рабочие места, возрастут поступления в бюджет.

Сейчас концепция согласовывается на уровне центральных органов исполнительной власти. Она также будет согласована с органами местного самоуправления и муниципалитетами.

Константин Гура не преминул отметить, что в этом году для индивидуальных частных домохозяйств будут действовать «теплые кредиты». По условиям программы участники смогут получить финансирование на системы накопления энергии и зарядные станции для электромобилей.

Ранее НикВести сообщали, что в Украине 30 тысяч домохозяйств уже установили солнечные электростанции, общая мощность достигает 780 МВт.