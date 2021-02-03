В Украине будет создана Национальная веб-платформа Центров предоставления административных услуг.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщил нардеп АЛексей Гончаренко.

Платформа, в частности, будет иметь карту, на которой можно будет увидеть все ЦНАПы в стране, перейти на их сайты, а также оценить качество услуг в том или ином ЦНАПе. Также на платформе будут проходить учебные курсы и оценки качества обучения для работников.

Напомним, что николаевцы неоднократно жаловались на работу центра предоставления административных услуг и его тогда действующего руководителя Дмитрия Лазарева.

Горожане писали коллективную жалобу на имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича с требованием наладить работу Центра предоставления административных услуг.

В свою очередь, тогда занимающий должность директора Департамента по предоставлению админуслуг городского совета Дмитрий Лазарев обратился к изданию НикВести и заявил, что он решит проблему с очередями в ЦНАПе, увеличив штатную численность штата центра на 30 человек. Однако это не решило проблему и николаевцы по-прежнему были вынуждены стоять в очередях.

При этом, в марте 2020 года стало известно, что жителям Николаева стала доступна услуга электронной записи в Центры предоставления админпомощи города.