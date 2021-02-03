В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.
В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.
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В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.
В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.
Проект предлагает повысить размер надбавок следующим образом:
С января правительство планирует упростить процесс предоставления помощи семьям медиков, умерших от COVID-19.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа