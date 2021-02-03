В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.

Проект предлагает повысить размер надбавок следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства отнесенным к подгруппе А I группы — с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы — с 50 до 100% такого минимума;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, — с 15 до 75% такого минимума;

за ребенком с инвалидностью подгруппы А, — со 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

С января правительство планирует упростить процесс предоставления помощи семьям медиков, умерших от COVID-19.