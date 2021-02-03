Власти, полностью отказавшись от своего подхода к добровольному соблюдению требований, утвердили 3 февраля законопроекты о взимании штрафов с нарушителей правил социального дистанцирования.

Об этом пишет Asia.nikkei.

Страна резко активизирует свою борьбу с пандемией коронавируса, чтобы убедить остальной мир, что она может провести летние Олимпийские игры в полной безопасности.

Законопроекты были закреплены парламентом, в силу они вступят в довольно сжатые сроки, в середине февраля появятся первые штрафы.

Всплеск инфицирования коронавирусом, начавшийся в начале ноября, заставил так называемую «японскую модель» добровольного соблюдения.

Чрезвычайное положение было объявлено еще 8 января, но вынужденных мер оказалось недостаточно. Комендантский час, введенный в действие в крупных мегаполисах, был продлен на один месяц до 7 марта.

Уровень занятых койкомест в больницах крупных городов остается неизменно высоким, тяжелобольным пациентам требуется не меньше месяца на выздоровление.

Издание сообщает, что дополнительной проблемой стала медленная вакцинация, коллективный иммунитет будет вырабатываться месяцами. А возможности больниц ограничены, в частности, на обучение квалифицированного медицинского состава требуется много времени. Правительство надеется, что закон позволит взять болезнь под контроль и выиграть время для принятия долгосрочных решений, таких как расширение производственных мощностей и вакцинация.

Новый закон позволит губернаторам префектур отдавать распоряжения барам и кафе закрываться или сокращать часы работы. Зараженным людям грозит штраф до 500 тысяч иен, если они откажутся от госпитализации или покинут больницу до выздоровления. Штрафы в размере до 300 тысяч иен получат лица, которые откажутся сдавать тесты на коронавирус.

Напомним, правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.