Премьер Британии Борис Джонсон призвал сограждан присоединиться к общенациональной акции чествования 100-летнего ветерана Второй мировой Тома Мура, скончавшегося накануне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Премьер призвал британцев в 18:00 почтить аплодисментами память умершего ветерана, который во время локдауна собрал более 33 миллионов фунтов стерлингов, пройдя 100 кругов в своем саду с ходунками без посторонней помощи.

Память Тома Мура почтили минутой молчания и в британском парламенте. Джонсон сказал, что аплодисменты будут также для всех медицинских работников, для которых он собирал деньги. Премьер добавил, что жизнь сэра Тома было долгой жизнью, прожитой хорошо.

Сэра Тома госпитализировали в воскресенье после того, как он некоторое время лечился от пневмонии и на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.

По словам его семьи, последние пять лет Мур лечился от рака простаты и кожи. В связи с этим лечением он не был вакцинирован от COVID-19.

В прошлом году весной Мур к своему 100-летию запланировал собрать средства в благодарность персоналу Национальной службы здоровья, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома. Мур прошел 100 кругов в своем саду с ходунками без посторонней помощи.

Сначала он намеревался собрать таким образом 1000 фунтов, однако его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч человек. Своим поступком Мур побил два рекорда Гиннеса. В июле 2020 года королева Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари.