В Турции выявлены первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, в стране подтвердили заболевания южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
— Выявлены два южноафриканских и один бразильский штамм коронавируса. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер, — написал Фахреттин Коджа.
При этом министр добавил, что в Турции обнаружено 196 случаев «британского» штамма коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
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В Турции выявлены первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, в стране подтвердили заболевания южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
— Выявлены два южноафриканских и один бразильский штамм коронавируса. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер, — написал Фахреттин Коджа.
При этом министр добавил, что в Турции обнаружено 196 случаев «британского» штамма коронавируса.
Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
|
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|
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|
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