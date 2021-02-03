В Турции выявлены первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, в стране подтвердили заболевания южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

— Выявлены два южноафриканских и один бразильский штамм коронавируса. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер, — написал Фахреттин Коджа.

При этом министр добавил, что в Турции обнаружено 196 случаев «британского» штамма коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.