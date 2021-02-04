Православная церковь Украины анонсировала проект восстановления храма Покрова Богородицы в селе Дегтяревка на Черниговщине, построенный гетманом Иваном Мазепой.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на странице в Facebook.

— В этом году мы начинаем проект, цель которого в течение ближайших нескольких лет завершить восстановление этого уникального храма, чтобы вернуть Украине настоящую архитектурную жемчужину, возродить духовную святыню и символ стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората и выбрать для нашего государства другой вектор развития — свободный, европейский. Пусть Господь помогает нам в деле восстановления святыни и сохранении нашей правдивой истории! — сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Митрополит напомнил, что храм Покрова Богородицы был построен в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. В нем гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII, и именно здесь было подписано соглашение, целью которого был выход из-под протектората Московии и образования на украинских землях независимого государства.

Церковь пережила и гражданскую войну, и раскулачивание, и Вторую мировую. А вот в 60-х годах прошлого века местные коммунисты подвергли ее разрушению: повредили восточную, алтарную и западную части храма и сбросили купола.

Восстановление храма началось благодаря неравнодушным украинцам и меценатам из Канады, однако реставрационные работы были остановлены в 2014 году.