Православная церковь Украины анонсировала проект восстановления храма Покрова Богородицы в селе Дегтяревка на Черниговщине, построенный гетманом Иваном Мазепой.
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на странице в Facebook.
— В этом году мы начинаем проект, цель которого в течение ближайших нескольких лет завершить восстановление этого уникального храма, чтобы вернуть Украине настоящую архитектурную жемчужину, возродить духовную святыню и символ стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората и выбрать для нашего государства другой вектор развития — свободный, европейский. Пусть Господь помогает нам в деле восстановления святыни и сохранении нашей правдивой истории! — сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний.
Митрополит напомнил, что храм Покрова Богородицы был построен в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. В нем гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII, и именно здесь было подписано соглашение, целью которого был выход из-под протектората Московии и образования на украинских землях независимого государства.
Церковь пережила и гражданскую войну, и раскулачивание, и Вторую мировую. А вот в 60-х годах прошлого века местные коммунисты подвергли ее разрушению: повредили восточную, алтарную и западную части храма и сбросили купола.
Восстановление храма началось благодаря неравнодушным украинцам и меценатам из Канады, однако реставрационные работы были остановлены в 2014 году.
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Православная церковь Украины анонсировала проект восстановления храма Покрова Богородицы в селе Дегтяревка на Черниговщине, построенный гетманом Иваном Мазепой.
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний на странице в Facebook.
— В этом году мы начинаем проект, цель которого в течение ближайших нескольких лет завершить восстановление этого уникального храма, чтобы вернуть Украине настоящую архитектурную жемчужину, возродить духовную святыню и символ стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората и выбрать для нашего государства другой вектор развития — свободный, европейский. Пусть Господь помогает нам в деле восстановления святыни и сохранении нашей правдивой истории! — сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний.
Митрополит напомнил, что храм Покрова Богородицы был построен в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. В нем гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII, и именно здесь было подписано соглашение, целью которого был выход из-под протектората Московии и образования на украинских землях независимого государства.
Церковь пережила и гражданскую войну, и раскулачивание, и Вторую мировую. А вот в 60-х годах прошлого века местные коммунисты подвергли ее разрушению: повредили восточную, алтарную и западную части храма и сбросили купола.
Восстановление храма началось благодаря неравнодушным украинцам и меценатам из Канады, однако реставрационные работы были остановлены в 2014 году.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа