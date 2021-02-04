Одесский городской совет на сессии в среду, 3 февраля, поддержал проект обращения на имя Президента Украины Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Морской администрации Андрея Глазкова об упрощении процедуры дипломирования и сертификации моряков.
Об этом сообщила депутат горсовета Ольга Квасницкая, пишут Порты Украины.
53 депутата поддержали инициативу, которую подготовили мы совместно с профессионалами морского транспорта и членами Морской Палаты Украины. Я верю, что это станет весомым аргументом для того, чтобы государство наконец сделало первый шаг навстречу украинским морякам, в том числе — тем 40 тыс. одесситов, которые вносят огромный вклад в развитие экономики Одессы! И я надеюсь, что вскоре наши моряки смогут спокойно пойти в рейсы, а не перекрывать дороги, требуя справедливости и защиты своего конституционного права на труд”, — написала Квасницкая в Facebook.
В обращении содержатся требования:
О необходимости этих мер я писала неоднократно. Подтверждение квалификации в Украине должно происходить на тех же условиях, что и в других странах мира. А деньги моряков должны идти на нужды их семей, а не в карманы заинтересованных лиц”, — подчеркнула Квасницкая.
Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий передал в Офис Президента обращение моряков, вышедших на прошлой неделе на всеукраинскую акцию протеста против коррупции в морской отрасли.
Моряки и представители Портофлота 25 января провели в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове всеукраинскую акцию протеста против коррупции, уничтожающей морскую отрасль в стране.
Участники протестов требовали отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Морской администрации Андрея Глазкова. Также протестующие требовали поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменений в ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины в части определения условий, при соблюдении которых моряки смогут получать повторное подтверждение подлинности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.
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Одесский городской совет на сессии в среду, 3 февраля, поддержал проект обращения на имя Президента Украины Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Морской администрации Андрея Глазкова об упрощении процедуры дипломирования и сертификации моряков.
Об этом сообщила депутат горсовета Ольга Квасницкая, пишут Порты Украины.
53 депутата поддержали инициативу, которую подготовили мы совместно с профессионалами морского транспорта и членами Морской Палаты Украины. Я верю, что это станет весомым аргументом для того, чтобы государство наконец сделало первый шаг навстречу украинским морякам, в том числе — тем 40 тыс. одесситов, которые вносят огромный вклад в развитие экономики Одессы! И я надеюсь, что вскоре наши моряки смогут спокойно пойти в рейсы, а не перекрывать дороги, требуя справедливости и защиты своего конституционного права на труд”, — написала Квасницкая в Facebook.
В обращении содержатся требования:
О необходимости этих мер я писала неоднократно. Подтверждение квалификации в Украине должно происходить на тех же условиях, что и в других странах мира. А деньги моряков должны идти на нужды их семей, а не в карманы заинтересованных лиц”, — подчеркнула Квасницкая.
Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий передал в Офис Президента обращение моряков, вышедших на прошлой неделе на всеукраинскую акцию протеста против коррупции в морской отрасли.
Моряки и представители Портофлота 25 января провели в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове всеукраинскую акцию протеста против коррупции, уничтожающей морскую отрасль в стране.
Участники протестов требовали отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Морской администрации Андрея Глазкова. Также протестующие требовали поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменений в ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины в части определения условий, при соблюдении которых моряки смогут получать повторное подтверждение подлинности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.
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