Президент Владимир Зеленский развернул перечень должностей начальников военных формирований и силовых структур, кандидаты на назначение теперь назначаются лично президентом.
Об изменениях сообщает Ukrainian military pages.
Президентским указом № 44/2021 от 3 февраля внесены изменения в соответствующий перечень, утвержденный указом от 04.06.2008 № 516 «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны».
Основные изменения коснулись Минобороны, они должны привести в соответствие обновленную и модернизированную структуру Министерства Обороны и ВСУ. В частности, президентом утверждаются такие должности:
Ранее НикВести сообщали, спустя полтора года после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, Минобороны так и не обращалось на предприятие с предложением о начале работ.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Президент Владимир Зеленский развернул перечень должностей начальников военных формирований и силовых структур, кандидаты на назначение теперь назначаются лично президентом.
Об изменениях сообщает Ukrainian military pages.
Президентским указом № 44/2021 от 3 февраля внесены изменения в соответствующий перечень, утвержденный указом от 04.06.2008 № 516 «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны».
Основные изменения коснулись Минобороны, они должны привести в соответствие обновленную и модернизированную структуру Министерства Обороны и ВСУ. В частности, президентом утверждаются такие должности:
Ранее НикВести сообщали, спустя полтора года после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, Минобороны так и не обращалось на предприятие с предложением о начале работ.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа