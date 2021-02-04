Президент Владимир Зеленский развернул перечень должностей начальников военных формирований и силовых структур, кандидаты на назначение теперь назначаются лично президентом.

Об изменениях сообщает Ukrainian military pages.

Президентским указом № 44/2021 от 3 февраля внесены изменения в соответствующий перечень, утвержденный указом от 04.06.2008 № 516 «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны».

Основные изменения коснулись Минобороны, они должны привести в соответствие обновленную и модернизированную структуру Министерства Обороны и ВСУ. В частности, президентом утверждаются такие должности:

первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;

главный инспектор Министерства обороны Украины;

генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;

директора департаментов Министерства обороны Украины;

первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;

директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;

заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;

начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;

начальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);

заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;

командующие войск оперативных командований;

командующие воздушных командований;

командующий морской пехоты;

начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Ранее НикВести сообщали, спустя полтора года после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, Минобороны так и не обращалось на предприятие с предложением о начале работ.