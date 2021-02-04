Такое решение 4 февраля поддержали 253 народных депутата.

Так, законопроект приняли для «создания правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции».

Документ предусматривает, что сообщение от обличителей подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит данные, подтверждающие коррупционное преступление. Сообщить о факте коррупции можно и анонимно.

Согласно документу, если обличитель будет претендовать на вознаграждение, то ее будут выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства.

Решение о начале работы Единого портала сообщений обличителей принимает Национальное агентство по предупреждению коррупции.