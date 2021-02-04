Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает создание Единого портала сообщений обличителей коррупции. С ним могут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.
Такое решение 4 февраля поддержали 253 народных депутата.
Так, законопроект приняли для «создания правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции».
Документ предусматривает, что сообщение от обличителей подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит данные, подтверждающие коррупционное преступление. Сообщить о факте коррупции можно и анонимно.
Согласно документу, если обличитель будет претендовать на вознаграждение, то ее будут выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства.
Решение о начале работы Единого портала сообщений обличителей принимает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
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Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает создание Единого портала сообщений обличителей коррупции. С ним могут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.
Такое решение 4 февраля поддержали 253 народных депутата.
Так, законопроект приняли для «создания правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции».
Документ предусматривает, что сообщение от обличителей подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит данные, подтверждающие коррупционное преступление. Сообщить о факте коррупции можно и анонимно.
Согласно документу, если обличитель будет претендовать на вознаграждение, то ее будут выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства.
Решение о начале работы Единого портала сообщений обличителей принимает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа