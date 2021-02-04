В июле 2018 года 20-летний Джо ДиМео, уставший после поздней смены, заснул за рулем автомобиля. Машина врезалась в бордюр, перевернулась и загорелась.

Прохожий — им оказался певец Тед Визард Миллс — успел вытащить парня, прежде чем машина взорвалась. Но он получил ожоги 80% тела: веки, уши и почти все пальцы просто обгорели, а из-за травм шеи и лица он едва мог двигаться.

Диме потерпел 20 операций и смог прийти в себя только через три месяца. Ему ампутировали пальцы, удалили губы и обгоревшие веки. Он выжил, но не мог самостоятельно себя обслуживать.

— Я просто лежал на диване и не мог ничего делать. Просто смотрел телевизор, играл с собаками и старался быть как можно более активным, — так ДиМео вспоминал первые месяцы после выписки из больницы.

Один из хирургов, которые оперировали ДиМео, рассказали о нем доктору Эдуардо Родригесу, известному специалисту в области пластической хирургии с Langone Health. В мае 2019-го он связался с ДиМео и обсудил возможность пересадки кистей рук и лица.

До этого в мире уже проводили около 50 пересадок лица и где-то 100 — кистей рук. Но одновременно эти операции проводили только дважды — в 2009 году во Франции и в 2011-м — в Великобритании. Француз умер через месяц после пересадки из-за осложнений. А у британки через несколько дней пришлось изымать пересаженные кисти, потому что они не прижились.

Поиски донора для ДиМео продолжались больше года. Шансы на это, по словам Родригеса, составляли 6%. Еще больше ситуацию осложнила пандемия коронавируса, к тому же Нью-Йорк в начале 2020-го стал ее эпицентром в США.

Впрочем, 10 августа 2020-го донора удалось найти. Уже через два дня Джо подготовили к пересадке. Операция продолжалась 23 часа — это, утверждает Родригес, очень быстро, так как ранее только на пересадку лица шло 24-25 часов. В ней участвовали более 140 медиков.

На каждой руке врачам пришлось пересадить по 21 сухожилию, три больших нерва, пять крупных сосудов и две большие кости. Чтобы операция прошла корректно, каждый пересаженный орган заранее промаркировали.

С лица Джо сначала сняли кожу, небольшие ее куски оставили на щеках, чтобы пересаженное лицо закрепилось. Трансплантировали и переносицы донора, а затем пересаженную кожу сочетали с сосудами и нервами, чтобы восстановить кровообращение и чувствительность.

После пересадки лица и кистей обеих рук ДиМео начал процесс медленной реабилитации. Врачи должны проследить, прижились ли импланты; кроме того, пересаженные кисти еще нужно разработать.

Прошло более пяти месяцев. Джо уже может поднимать 9 кг груза на руках — это также очень быстрый прогресс, поскольку после пересадки одних только кистей люди идут к этому где-то год, говорит Эдуардо Родригес.

— Я чувствую себя по-настоящему благодарным. Я могу почувствовать шерсть своей собаки, или когда он лижет мне руку, и это делает меня счастливым, — говорит Джо.

Врач считает, что во многом успех операции можно объяснить отношением самого ДиМео: «Это человек с необычайной смелостью, который согласился на операцию, не зная, выживет ли после нее... И этот важный фактор помог ему вылечиться и помогает ему вернуться к нормальной жизни».