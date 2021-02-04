В Костроме завели дело о злоупотреблении полномочиями на полицейского, который штрафовал своих родственников, чтобы выполнить план по «палкам».
Об этом сообщается на сайте СК.
В феврале 2020 года силовик, «действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы… за нарушение установленного запрета курения табака».
Штрафовал за курение в неположенном месте он двух своих родственников, в документах подделывал их подписи. Чтобы никто не узнал о «штрафах», полицейский оплачивал их из собственного кармана.
— Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, на основании представленных материалов следователем СУ СК России по Костромской области было возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Напомним, тамбовские следователи возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками против 38-летнего сотрудника отдела наркоконтроля. По версии следствия, он приехал в Тамбов из другого города и сделал четыре закладки с героином.
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В Костроме завели дело о злоупотреблении полномочиями на полицейского, который штрафовал своих родственников, чтобы выполнить план по «палкам».
Об этом сообщается на сайте СК.
В феврале 2020 года силовик, «действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы… за нарушение установленного запрета курения табака».
Штрафовал за курение в неположенном месте он двух своих родственников, в документах подделывал их подписи. Чтобы никто не узнал о «штрафах», полицейский оплачивал их из собственного кармана.
— Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, на основании представленных материалов следователем СУ СК России по Костромской области было возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Напомним, тамбовские следователи возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками против 38-летнего сотрудника отдела наркоконтроля. По версии следствия, он приехал в Тамбов из другого города и сделал четыре закладки с героином.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа