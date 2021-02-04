В популярном парке развлечений Bollywood Parks Dubai (ОАЭ) запустили рекордно высокую карусель с подвесными качелями Bollywood Skyflyer.

Об этом сообщает «Вокруг света».

Таким образом парк, посвященный миру Болливуда, установил новый мировой рекорд по самому высокому аттракциону с подвесными качелями. Он выше, чем американский Orlando Starflyer, который удерживал мировое первенство с 2012 года: его высота — 137 метров.

Для производства Bollywood Skyflyer понадобилась 421 тонна стали. На его изготовление ушло 600 дней, а на установку — еще 120. Об этом рассказал Милтон Д’Суза, генеральный директор популярного тематического парка в Дубае.

Сайт парка сообщил, что новый аттракцион понравится всем: молодым и пожилым, тем, кто любит приключения, и тем, кто их не любит. Все они ощутят восторг от полета на дельтаплане и одновременно покатаются на карусели. Посетителей аттракциона будут попеременно поднимать и опускать на разную высоту, а также вращать с разной скоростью вокруг гигантской башни.

Небесных гонщиков обещают прочно пристегивать к сиденьям в кабинках. Всего в Bollywood Skyflyer — 12 кабинок, каждая из которых рассчитана на двух человек.

Bollywood Parks Dubai, оформленный в духе индийского кино, вновь открыл двери своим гостям после трехмесячного карантина 21 января. За это время здесь появилось 9 новых аттракционов. Их посетители смогут, в частности, получить дозу адреналина в башне свободного падения, промчаться на американских горках в стиле Мумбаи-такси, побороться с муссонами, подняться к облакам на «Колесе звезд».

По словам директора Bollywood Parks Dubai, в 2021 году парк побьет еще больше рекордов. Позже в этом году здесь планируют открыть Bombay Express — первые и единственные деревянные американские горки в азиатском регионе.

Bollywood Parks Dubai — один из трех тематических парков, входящих в состав сети Dubai Parks and Resorts. В 2019 году ее развлекательные локации посетили 2,6 млн гостей.

Но не только Dubai Parks and Resorts стремится в ОАЭ к новым рекордам. На этот год намечено открытие Ain Dubai — самого высокого колеса обозрения на планете. Его высота достигнет 210 метров. А установят его на острове Bluewaters.

Напомним, летом прошлого года в Дубае самый высокий небоскреб в мире — Бурдж-Халифа — подсветили цветами украинского флага в честь Дня Независимости Украины.