Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который закрепит правовой статус цифровых паспортов приложения «Дія» в действии на высшем законодательном уровне и окончательно приравняет их к бумажным аналогам.

Соответствующий законопроект опубликован на правительственном сайте.

Сейчас пользования паспортами в действии регулируется Постановлением Кабинета Министров, которое было принято в апреле прошлого года. Этот законопроект повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне. После того, как законопроект будет принят окончательно и он вступит в силу (после подписания президентом).

Оцифрованные паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также одобренный законопроект определяет терминологию, в частности применение электронной паспортов.

— Законопроект отражает результаты экспериментального проекта по использованию цифровых паспортов в мобильном приложении «Дія». Принятие законопроекта - это первый шаг к внедрению безбумажного режима в Украине, ведь паспорт является основным документом при получении услуг. Использование электронных паспортов значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства, - заявил Михаил Крячко, председатель Комитета цифровой трансформации.

Ранее НикВести сообщали, что министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе «Дія», помимо онлайн-регистрации по месту жительства. Новые услуги станут доступными уже в ближайшее время.