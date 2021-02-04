Из-за существенного падения уровня плановой вакцинации среди детей на оккупированных Россией территориях Донбасса среди местного населения через несколько лет может начаться эпидемия кори.
Об этом на конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины» сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, передает Укринформ.
— Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два, — заявила Лотта Сильвандер.
По ее словам, такая ситуация спровоцирована, безусловно, военными действиями, которые привели к уничтожению многих лечебных учреждений в зоне ООС, а также дополнительную роль сыграло влияние на экономику пандемии COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Из-за существенного падения уровня плановой вакцинации среди детей на оккупированных Россией территориях Донбасса среди местного населения через несколько лет может начаться эпидемия кори.
Об этом на конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины» сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, передает Укринформ.
— Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два, — заявила Лотта Сильвандер.
По ее словам, такая ситуация спровоцирована, безусловно, военными действиями, которые привели к уничтожению многих лечебных учреждений в зоне ООС, а также дополнительную роль сыграло влияние на экономику пандемии COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа