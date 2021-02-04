Из-за существенного падения уровня плановой вакцинации среди детей на оккупированных Россией территориях Донбасса среди местного населения через несколько лет может начаться эпидемия кори.

Об этом на конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины» сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, передает Укринформ.

— Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два, — заявила Лотта Сильвандер.

По ее словам, такая ситуация спровоцирована, безусловно, военными действиями, которые привели к уничтожению многих лечебных учреждений в зоне ООС, а также дополнительную роль сыграло влияние на экономику пандемии COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.