Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Правительственный законопроект поддержали 265 депутатов.

В течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В это время можно использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Сведения о трудовой деятельности отныне вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированного электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок.

После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Также этим законопроектом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. В то же время, отмечается, что в случае переноса назначения пенсии и продления пребывания в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.