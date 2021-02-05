В пятницу, 5 февраля, на 84-м году жизни скончался доктор философских наук, профессор кафедры социологии факультета социологии ЧНУ имени Петра Могилы Владимир Гавеля.

Об этом пишут «Преступности.НЕТ».

Владимир Леонтьевич Гавеля родился 31 мая 1937 года в поселке Петрово в Кировоградской области. В 1965 году он окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко на специальности «преподаватель философских дисциплин».

После окончания университета с 1965 по 1977 год преподавал в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию «Проблема взаимоотношения категорий цели и свободы в философии».

С 1977 по 1987 год работал директором Николаевского филиала Киевского государственного института культуры. Депутат Николаевского Городского Совета. В 1987-1994 годах – доцент Николаевского педагогического института.

В 1994 году был приглашен на работу в Волжский гуманитарный институт. В 1995-1998 годах – декан экономико-математического факультета. С 1998 года – заведующий кафедрой философии. Защитил докторскую диссертацию «Целеполагание в структуре социальной деятельности человека».

В 2004 году был приглашен в Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы на должность заведующего вновь созданной кафедры философии. Проходил стажировку по социальной философии в Парижском университете во Франции.

Автор более 100 научных работ. Член философско-экономического ученого собрания комплекса общественных наук МГУ имени Михаила Ломоносова.