5 февраля Служба автомобильных дорог в Николаевской области начала ремонт покрытия на Южнобугском (Варваровском) мосту.
Об этом сообщает пресс-служба САД.
В Службе отметили, что работы ведутся холодным асфальтобетоном, который уплотняют виброплитой и катком.
«Если погода позволит, в планах сегодня-завтра снять наиболее вопиющие разрушения покрытия и обеспечить безопасное движение транспорта мостовым переходом через реку Южный Буг», —добавили в САД.
Также на мосту организован реверсивный режим движения, который регулируют два наряда патрульной полиции.
Ранее глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что Варваровский мост передадут в госсобственность в 2021 году.
Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.
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5 февраля Служба автомобильных дорог в Николаевской области начала ремонт покрытия на Южнобугском (Варваровском) мосту.
Об этом сообщает пресс-служба САД.
В Службе отметили, что работы ведутся холодным асфальтобетоном, который уплотняют виброплитой и катком.
«Если погода позволит, в планах сегодня-завтра снять наиболее вопиющие разрушения покрытия и обеспечить безопасное движение транспорта мостовым переходом через реку Южный Буг», —добавили в САД.
Также на мосту организован реверсивный режим движения, который регулируют два наряда патрульной полиции.
Ранее глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что Варваровский мост передадут в госсобственность в 2021 году.
Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.
|
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|
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|
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