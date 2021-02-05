5 февраля Служба автомобильных дорог в Николаевской области начала ремонт покрытия на Южнобугском (Варваровском) мосту.

Об этом сообщает пресс-служба САД.

В Службе отметили, что работы ведутся холодным асфальтобетоном, который уплотняют виброплитой и катком.

«Если погода позволит, в планах сегодня-завтра снять наиболее вопиющие разрушения покрытия и обеспечить безопасное движение транспорта мостовым переходом через реку Южный Буг», —добавили в САД.

Также на мосту организован реверсивный режим движения, который регулируют два наряда патрульной полиции.

Ранее глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что Варваровский мост передадут в госсобственность в 2021 году.

Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.