Николаевцы не первый год обращаются в администрацию Ингульского района с просьбой отремонтировать тротуар по улице Космонавтов.

Об этом написала жительница города в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді», опубликовав фото участка между остановками «Смазочная» и «Рассветом».

— Состояние тротуара по Космонавтов (от Баштанского и до площади Победы) в ужасном состоянии уже много лет. Ответы Ингульской администрации — «денег нет, в планах нет», но это же просто немыслимо — такое состояние центральной артерии всего района! — написала она.

Ранее сообщалось, что николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.