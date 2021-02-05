Николаевцы не первый год обращаются в администрацию Ингульского района с просьбой отремонтировать тротуар по улице Космонавтов.
Об этом написала жительница города в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді», опубликовав фото участка между остановками «Смазочная» и «Рассветом».
— Состояние тротуара по Космонавтов (от Баштанского и до площади Победы) в ужасном состоянии уже много лет. Ответы Ингульской администрации — «денег нет, в планах нет», но это же просто немыслимо — такое состояние центральной артерии всего района! — написала она.
Ранее сообщалось, что николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.
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Николаевцы не первый год обращаются в администрацию Ингульского района с просьбой отремонтировать тротуар по улице Космонавтов.
Об этом написала жительница города в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді», опубликовав фото участка между остановками «Смазочная» и «Рассветом».
— Состояние тротуара по Космонавтов (от Баштанского и до площади Победы) в ужасном состоянии уже много лет. Ответы Ингульской администрации — «денег нет, в планах нет», но это же просто немыслимо — такое состояние центральной артерии всего района! — написала она.
Ранее сообщалось, что николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа