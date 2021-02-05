Николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.

В частности, фотографии дороги опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Кравцов.

Дорожники давно сняли покрытие, однако новый асфальт еще не клали. Также на дороге присутствуют глубокие ямы и выбоины. Работники фирмы-подрядчика разрыли ливнесток, а в основу полотна успел провалиться люк. Из-за этого ежедневно в районе перекрестка образовываются пробки, поскольку машины, едущие по Крылова в направлении Карпенко, вынждены объезжать это по встречной полосе.

— Это тот самый перекресток Карпенка/Крылова. Таких мест там пруд пруди, но конкретно данные фото сделаны на трёх квадратных метрах. Любое неверное движение равняется многочисленным убыткам для каждого водителя, проезжающего данный участок. Просто хочу кое-кому напомнить, что свое место он, в очередной раз, занял не за что-то, а вопреки кому-то. Будьте аккуратнее на дорогах, по городу просто жесть что творится, — написал он.

Ранее сообщалось, что в районе «2 КП» в Николаеве снова просела новая плитка.

Напомним, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.

Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.