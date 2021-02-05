Николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.
В частности, фотографии дороги опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Кравцов.
Дорожники давно сняли покрытие, однако новый асфальт еще не клали. Также на дороге присутствуют глубокие ямы и выбоины. Работники фирмы-подрядчика разрыли ливнесток, а в основу полотна успел провалиться люк. Из-за этого ежедневно в районе перекрестка образовываются пробки, поскольку машины, едущие по Крылова в направлении Карпенко, вынждены объезжать это по встречной полосе.
— Это тот самый перекресток Карпенка/Крылова. Таких мест там пруд пруди, но конкретно данные фото сделаны на трёх квадратных метрах. Любое неверное движение равняется многочисленным убыткам для каждого водителя, проезжающего данный участок. Просто хочу кое-кому напомнить, что свое место он, в очередной раз, занял не за что-то, а вопреки кому-то. Будьте аккуратнее на дорогах, по городу просто жесть что творится, — написал он.
Ранее сообщалось, что в районе «2 КП» в Николаеве снова просела новая плитка.
Напомним, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.
Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.
Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.
Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.
После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.
При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.
В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.
Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.
В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.
12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.
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Николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.
В частности, фотографии дороги опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Кравцов.
Дорожники давно сняли покрытие, однако новый асфальт еще не клали. Также на дороге присутствуют глубокие ямы и выбоины. Работники фирмы-подрядчика разрыли ливнесток, а в основу полотна успел провалиться люк. Из-за этого ежедневно в районе перекрестка образовываются пробки, поскольку машины, едущие по Крылова в направлении Карпенко, вынждены объезжать это по встречной полосе.
— Это тот самый перекресток Карпенка/Крылова. Таких мест там пруд пруди, но конкретно данные фото сделаны на трёх квадратных метрах. Любое неверное движение равняется многочисленным убыткам для каждого водителя, проезжающего данный участок. Просто хочу кое-кому напомнить, что свое место он, в очередной раз, занял не за что-то, а вопреки кому-то. Будьте аккуратнее на дорогах, по городу просто жесть что творится, — написал он.
Ранее сообщалось, что в районе «2 КП» в Николаеве снова просела новая плитка.
Напомним, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.
Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.
Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.
Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.
После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.
При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.
В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.
Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.
В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.
12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа