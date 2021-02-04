Житель Николаева Андрей Лысенко показал недочеты в работе по укладке тротуарной плитки в районе «2 КП». Он обратил внимание, что плитка снова просела, а возле двух пешеходных переходов вовсе забыли положить тактильную плитку.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Сейчас массово по городу идёт ремонт тротуаров. Контроля нет вообще никакого. Делают, что хотят. Где технадзоры, которые должны контролировать, неизвестно. Уже пора такие фирмы и технадзор наказывать. Сегодня пришлось побывать на 2 КПП. Сколько ещё будет там ремонт, неизвестно. Пока они перекладывают плитку на одной стороне тротуара, после недавнего провала, могут переходить на другую сторону, там уже начала проседать плитка, — написал он.

Также он добавил, что на двух переходах вообще не положили тактильную плитку, а технология процесса в целом нарушается.

— Интересно кто затупил? Местами уже просела тактильная, и обычная садится, а все это говорит о рукожопстве и непридерживании технологии. Привезли машину песка, на кучу песка один мешок цемента, Вы нормальные? Где цемент? Укладывают плитку 8-10 см!? Зачем такая плитка там? Достаточно 6 см. Плитка 8-10 должна выдержать нагрузку грузового авто, но там хотя бы велосипед выдержал, — добавил он.

Ранее депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во всех частях города, где во время дождей просела новая тротуарная плитка, ее восстановят подрядчики за свой счет.