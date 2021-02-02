Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во всех частях города, где во время дождей просела новая тротуарная плитка, ее восстановят подрядчики за свой счет.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Они будут отремонтированы за счет подрядчика, все эти вопросы будем освещать, — пообещал мэр.

Ранее депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.