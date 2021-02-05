Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставка будет проходить в феврале 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с главой государства Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава Минздрава сообщил, что украинская власть договорилась о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будут реализовывать через контракт между Serum Institute и Crown Agents.
Отметим, что Crown Agents — это международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам во всем мире для повышения благосостояния, сокращение бедности и улучшение здравоохранения.
Глава государства отметил, что 12 миллионов доз — это «хороший сигнал от наших партнеров», и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок. Он добавил, что сейчас правительство разрабатывает сайт, на котором украинцы смогут регистрироваться на вакцинацию.
Напомним, на вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок.
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Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставка будет проходить в феврале 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с главой государства Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава Минздрава сообщил, что украинская власть договорилась о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будут реализовывать через контракт между Serum Institute и Crown Agents.
Отметим, что Crown Agents — это международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам во всем мире для повышения благосостояния, сокращение бедности и улучшение здравоохранения.
Глава государства отметил, что 12 миллионов доз — это «хороший сигнал от наших партнеров», и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок. Он добавил, что сейчас правительство разрабатывает сайт, на котором украинцы смогут регистрироваться на вакцинацию.
Напомним, на вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа