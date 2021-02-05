Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с главой государства Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава Минздрава сообщил, что украинская власть договорилась о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будут реализовывать через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Отметим, что Crown Agents — это международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам во всем мире для повышения благосостояния, сокращение бедности и улучшение здравоохранения.

Глава государства отметил, что 12 миллионов доз — это «хороший сигнал от наших партнеров», и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок. Он добавил, что сейчас правительство разрабатывает сайт, на котором украинцы смогут регистрироваться на вакцинацию.

Напомним, на вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок.