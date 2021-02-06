В случае возникновения пожара спасатели не смогут проехать к зданию Николаевского городского гериатрического пансионата. Подъезд к пансионату не позволит этого сделать.

Об этом говорится в сюжете «Суспільне.Миколаїв».

— На территории пансионата есть береговая зона, однако проезд к пирсу — не обеспечен. При этом, есть пожарный гидрант, который находится на расстоянии меньше 80 метров от указанного дома, — рассказал инспектор ГСЧС в Николаевской области Артем Заболотько.

В ходе проверки пансионата были выявлены некоторые нарушения правил пожарной безопасности.

— Здание не в полной мере оснащено системами противопожарной безопасности. Это касается помещения столовой, — рассказал Артем Заболотько.

Кроме того, директору пансионата выдали предписание убрать освободить чердак здания от хлама.

В целом, проверка показала, что персонал учреждения владеет правилами поведения и эвакуации во время пожара.

Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.

После этой трагедии во всех областях Украины проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания в них.

По факту пожара полиция открыла уголовное дело за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальная санкция — 8 лет тюрьмы. Правоохранители в тот же день задержали четырех человек. 23 января суд взял под стражу всех четырех подозреваемых.