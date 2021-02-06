Международная группа ученых заявила о том, что Атлантический океан по необъяснимым причинам расширяется, а Тихий, наоборот, становится уже.

Расширение происходит всего на несколько сантиметров в год, но факт остается фактом, сообщает «Новое время».

Самое простое объяснение природы феномена (движение тектонических плит) является по сути правильным. Но само по себе оно является следствием других процессов, которые ученые до сих пор не до конца понимают.

По сути, происходит смещение тектонических плит – те, которые лежат под обеими Америками, отдаляются от тех, которые лежат под Европой и Африкой. Но то, что заставляет их двигаться, все еще остается загадкой. Новое же исследование позволяет посмотреть на феномен немного по-другому.

По мнению ученых, все дело может быть в хребтах, которые возвышаются над океанским дном в местах, где находятся стыки тектонических плит. Вероятно, они могут быть задействованы в передаче материи между верхней и нижней мантиями под земной корой.

Ученые поместили 39 сейсмометров на дне Атлантического океана, которые позволяли следить за тектонической активностью в районе большого хребта, который находится в месте стыка тектонических плит Америки и тех, которые находятся под Европой.

Данные, полученные датчиками, позволили ученым составить довольно детальную картину того, как материя в земной мантии перетекает из одной зоны в другую на глубинах до 660 км под дном океана. «В этом регионе материя перемещается из нижней мантии вверх, что и способствует формированию хребтов на стыках тектонических плит», — отмечают исследователи.

Формирование хребтов на дне океана является очевидным признаком трения тектонических плит. И вероятной причиной того, что происходит незначительное, но заметное расширение дна океана. Именно это приводит к тому, что Атлантический океан становится шире.

Однако, исследователи предполагают, что процесс перемещения материи в мантии может происходить и в местах, где нет хребтов на дне океана, либо же они не так заметны. Ведь речь идет о процессах, которые происходят на очень большой глубине.

А значит, мы не до конца понимаем, какие именно процессы отвечают за расширение одного океана и сужение другого.

Напомним, биологи пояснили, почему коронавирус SARS-CoV-2 появился именно в Китае.