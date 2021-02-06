Власти Китая одобрили для широкого применения вакцину от коронавируса Sinovac.

Об этом сообщает Reuters.

Это вторая вакцина, одобренная для общественного использования в Китае после того, как в декабре была одобрена вакцина Sinopharm.

Обе вакцины уже использовались в китайской программе вакцинации, в рамках которой введено более 31 миллиона доз.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.

Напомним, в Украине Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.