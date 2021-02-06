Власти Китая одобрили для широкого применения вакцину от коронавируса Sinovac.
Об этом сообщает Reuters.
Это вторая вакцина, одобренная для общественного использования в Китае после того, как в декабре была одобрена вакцина Sinopharm.
Обе вакцины уже использовались в китайской программе вакцинации, в рамках которой введено более 31 миллиона доз.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.
Напомним, в Украине Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
Власти Китая одобрили для широкого применения вакцину от коронавируса Sinovac.
Об этом сообщает Reuters.
Это вторая вакцина, одобренная для общественного использования в Китае после того, как в декабре была одобрена вакцина Sinopharm.
Обе вакцины уже использовались в китайской программе вакцинации, в рамках которой введено более 31 миллиона доз.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.
Напомним, в Украине Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов