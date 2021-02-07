В американских штатах, где ввели обязательный масочный режим, значительно уменьшился уровень госпитализации с COVID-19.

Такие данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал Голос Америки.

Отмечается, что в период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализации в десяти американских штатах, где ввели обязательное ношение масок: Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

—Ученые обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%, — говорится в сообщении.

Таким образом, указывают в CDC, по их исследованиям, «обязательство людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализаций, связанных с COVID-19».

Сейчас ношение защитных масок является обязательным в 31 штате и столице США.

— Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет, — подытоживает издание.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.