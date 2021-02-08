Марсианские пейзажи в эти выходные наблюдались в швейцарских, французских, итальянских Альпах и окрестностях.
Об этом пишет Вокруг Света.
Рыжим стал не только снег в Альпах и Пиренеях, но и небо над многими регионами Европы: на востоке и юге Франции, повсюду в Швейцарии, на юге Германии. Кататься на лыжах на альпийских горнолыжных курортах стало некомфортно — песок ухудшил скольжение, да и видимость тоже.
В долинах песок тонким слоем покрыл землю. Автомобилистам рекомендовали отказаться от использования омывателей для стекол, чтобы избежать царапин.
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Марсианские пейзажи в эти выходные наблюдались в швейцарских, французских, итальянских Альпах и окрестностях.
Об этом пишет Вокруг Света.
Рыжим стал не только снег в Альпах и Пиренеях, но и небо над многими регионами Европы: на востоке и юге Франции, повсюду в Швейцарии, на юге Германии. Кататься на лыжах на альпийских горнолыжных курортах стало некомфортно — песок ухудшил скольжение, да и видимость тоже.
В долинах песок тонким слоем покрыл землю. Автомобилистам рекомендовали отказаться от использования омывателей для стекол, чтобы избежать царапин.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов