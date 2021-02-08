Марсианские пейзажи в эти выходные наблюдались в швейцарских, французских, итальянских Альпах и окрестностях.

Об этом пишет Вокруг Света.

Рыжим стал не только снег в Альпах и Пиренеях, но и небо над многими регионами Европы: на востоке и юге Франции, повсюду в Швейцарии, на юге Германии. Кататься на лыжах на альпийских горнолыжных курортах стало некомфортно — песок ухудшил скольжение, да и видимость тоже.

В долинах песок тонким слоем покрыл землю. Автомобилистам рекомендовали отказаться от использования омывателей для стекол, чтобы избежать царапин.