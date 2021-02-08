День святого Валентина — праздник всех влюбленных, который отмечают во многих странах. Несмотря на его популярность, в преддверии 14 февраля вопрос, что подарить парню или девушке всегда остается актуальным.

Мы подобрали несколько интересных вариантов подарков для вашей второй половинки, которые можно найти в Николаеве.

Нетрадиционный букет — подарите WOW-эмоции

Яркие эмоции — залог крепких отношений. Если вы хотите удивить вторую половинку и подарить новые впечатления, тогда вам к «Букетик комплиментик». Это мастерская вкусных и небанальных подарков в Николаеве по любому поводу.

Их профиль — съедобные букеты и композиции из продуктов, которые не оставят равнодушными и женщин, и мужчин.

В «Букетик комплиментик» творят шедевры из:

фруктов

сладостей

сухофруктов

орехов

сыров

мясных деликатесов

морепродуктов

пивных закусок

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Букетик для него Букетик для него Букетик для него

«Букетик комплиментик» — это не только яркие эмоции, но и безопасность. Мастерская работает только с качественными и свежими продуктами, соблюдая все санитарные нормы.

Композиции создаются на заказ с учётом ваших вкусовых предпочтений, пожеланий и финансовых возможностей. Здесь вам помогут подобрать подарок на любой вкус и кошелек. Стартовая цена — 350 гривен.

Заказ необходимо сделать минимум 2-3 дня до нужной даты — в обычные дни, и за 5-7 — в праздничные. Есть доставка по городу и самовывоз.

А главное — ко дню влюблённых для вас подготовили спецпредложения — букеты и композиции в наличии по вкусным ценам.

Узнать подробности и сделать заказ в Instagram и Facebook.

Корейская косметика — тренд, завоевавший миллионы женских сердец

Корейская косметика — тренд, который завоевал миллионы женских сердец по всему миру благодаря симбиозу традиционных восточных рецептов и продвинутых корейских технологий.

Красивый и интересный бокс или набор корейской косметики едва ли оставит девушку равнодушной — сколько бы ей ни было лет.

Магазин корейской косметики Momo cosmetics — это бьюти-рай в Николаеве. Здесь есть все для домашнего ухода за собой: маски, патчи, крема, сыворотки, пенки для умывания, тонеры, бальзамов для губ и средства для волос.

Главное, что в Momo cosmetics:

Придумают за Вас, что подарить своим близким на любой праздник, красиво упакуюм товар в подарочные боксы и пакеты.

Вы сможете приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

13 и 14 февраля действуют скидки −14% на весь ассортимент.

«Наша цель и миссия — сделать Вашу кожу чистой, здоровой, ухоженной и молодой! Наши феи-консультанты помогут с выбором средств и дадут рекомендации по уходу за кожей. Также в нашей команде работает профессиональный косметолог. Корейская косметика — это лучшее соотношение цена+качество, и, самое главное — она действительно работает уже с первых применений», — говорят в Momo cosmetics.

И вполне обоснованно, ведь здесь продают и рекомендуют только проверенные средства, которыми пользуется сами.

Найти магазин можно по адресу: ул. Соборная, 8 ( ТЦ «Никольский посад», 3 этаж). Узнать детали: Instagram, Facebook или на сайте.