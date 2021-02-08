Ryanair позволил регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, только за 24 часа до вылета.

Ранее для таких путешественников регистрация в интернете открывалась за 48 часов, сообщает портал avianews.com.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.

При этом прежним осталось время закрытия регистрации - за 2 часа до времени вылета по расписанию.

Если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.

Ryanair требует от большинства пассажиров проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон. В противном случае с пассажира взимаются большие сборы.Например, сбор за регистрацию на стойке в аэропорту составляет 55 евро. Если пассажир зарегистрировался через интернет, но не сохранил посадочный талон, его выдача в аэропорту будет стоить 20 евро.

Напомним, что лоукост Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.