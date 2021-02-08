Группа коллекторов в случае неуплаты займа шантажировала клиентов физической расправой и распространением порнографического контента — его они создавали с помощью фотомонтажа с изображениями должников.
Об этом сообщает Департамент киберполиции.
Участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников.
Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее — угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.
По предварительным подсчетам, группа коллекторов осуществила более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.
Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
Дело открыли по части 4 статье 189 (вымогательство) и по части 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Напомним, Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разрабатывает концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми «черными» коллекторами.
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Группа коллекторов в случае неуплаты займа шантажировала клиентов физической расправой и распространением порнографического контента — его они создавали с помощью фотомонтажа с изображениями должников.
Об этом сообщает Департамент киберполиции.
Участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников.
Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее — угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.
По предварительным подсчетам, группа коллекторов осуществила более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.
Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
Дело открыли по части 4 статье 189 (вымогательство) и по части 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Напомним, Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разрабатывает концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми «черными» коллекторами.