Об этом сообщает Департамент киберполиции.

Участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников.

Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее — угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.

По предварительным подсчетам, группа коллекторов осуществила более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.

Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Дело открыли по части 4 статье 189 (вымогательство) и по части 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разрабатывает концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми «черными» коллекторами.