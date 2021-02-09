Об этом сообщает французская радиосеть France Info.

На специальный USB-накопитель нужно положить одноразовую полоску для образца из носа. Сам накопитель нужно подключить к смартфону.

Как рассказала одна из розработчиков теста Сабина Шунериц, пока их система работает только с мазками из носа, поэтому ученые рекомендуют, чтобы пробу взял медицинский работник. Также работают над тем, чтобы система работала со слюной, тогда человек сможет без помощи медиков сделать тест.

Коронавирус окружен спайк-протеинами, на них и реагирует датчик в накопителе. Появление спайк-протеинов меняет силу электрического сигнала на электродах, что позволяет диагностировать COVID-19, объясняет исследователь.

Для получения результата нужно 10 минут. Результат теста показывается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Эффективность альтернативной тест-системы разработчики проверяют с помощью полимеразной цепной реакции. В 88% случаев результат ПЦР и теста с помощью смартфона одинаковые.

Сейчас ученые ищут спонсоров, которые смогут профинансировать массовый выпуск тестов. Ибо, по словам Шунериц, во Франции есть желающие использовать альтернативный способ тестирования.