Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай объяснила наличие очередей в травмпункте БСМП, в понедельник, 8 февраля, большим наплывом людей и техническими возможностями рентгеновского аппарата.

Об этом этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам чиновницы, вчера из-за большого наплыва пострадавших николаевцев главврач БСМП Александр Демьянов организовал работу в травмпункте двух докторов. Однако, они не могли ускорить процесс оказания помощи, из-за технических возможностей рентгенаппарата.

— Вчера из-за большого наплыва пострадавших в травмпункт был вызван еще один врач. Но и два врача не могли оказать помощь всем и сразу. Нужно понимать, что и технически это сложно сделать. Рентген аппарат не может беспрерывно работать. Он может делать 10 снимков за 3 часа. Он попросту перегревается и ему нужно дать остыть. Я считаю, что Демьянов хорошо вчера справился с таким потоком людей. Был оперативно вызван второй врач в травмпункт. Так сложились обстоятельства, что был очень большой поток людей. Я сегодня там была, уже все спокойно, людей нет, — заявила Ирина Шамрай.

Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.