В течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.
Он отметил, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения. Также 8 февраля в травматологическое отделение было госпитализировано 16 человек с тяжелыми травмами, сложными переломами, требующими оперативного вмешательства.
— 125 человек обратились в травмпункт. Это амбулаторные травмы конечностей, люди получили помощь и уехали домой на амбулаторное лечение. Еще 16 человек положили в стационар, травматологию. Это, чаще всего, травмы нижних конечностей — бедро, тазобедренный сустав. Или травмы верхних конечностей со смещением надломков, которые требуют оперативного лечения или иммобилизации, — рассказал Александр Демьянов.
С утра, 9 февраля, в травмпункт обратились 7 человек, получивших травмы на улице.
Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
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В течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.
Он отметил, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения. Также 8 февраля в травматологическое отделение было госпитализировано 16 человек с тяжелыми травмами, сложными переломами, требующими оперативного вмешательства.
— 125 человек обратились в травмпункт. Это амбулаторные травмы конечностей, люди получили помощь и уехали домой на амбулаторное лечение. Еще 16 человек положили в стационар, травматологию. Это, чаще всего, травмы нижних конечностей — бедро, тазобедренный сустав. Или травмы верхних конечностей со смещением надломков, которые требуют оперативного лечения или иммобилизации, — рассказал Александр Демьянов.
С утра, 9 февраля, в травмпункт обратились 7 человек, получивших травмы на улице.
Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.