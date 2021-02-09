В течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.

Он отметил, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения. Также 8 февраля в травматологическое отделение было госпитализировано 16 человек с тяжелыми травмами, сложными переломами, требующими оперативного вмешательства.

— 125 человек обратились в травмпункт. Это амбулаторные травмы конечностей, люди получили помощь и уехали домой на амбулаторное лечение. Еще 16 человек положили в стационар, травматологию. Это, чаще всего, травмы нижних конечностей — бедро, тазобедренный сустав. Или травмы верхних конечностей со смещением надломков, которые требуют оперативного лечения или иммобилизации, — рассказал Александр Демьянов.

С утра, 9 февраля, в травмпункт обратились 7 человек, получивших травмы на улице.