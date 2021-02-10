Во Львовской области работник коммунальной службы запряг лошадь в сани и поехал на работу.

Видео опубликовано на YouTube.

По словам автора видео, мужчина работает на коммунальном предприятии «Броды».

«И сам покатался, и людям быстро путь прочистил», - говорится в видео.

Жители города предложили выписать креативному мужчине премию.



