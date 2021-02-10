Власти популярного среди туристов курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте в целях безопасности обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров.

Об этом cо ссылкой на CNN пишет Lenta.ru.

Отмечается, что ограждение представляет собой череду бетонных плит, которая отделяет курорт от окружающей его пустыни.

При этом некоторые из них помечены черными символами мира. Все, кто въезжает в город, будут обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Таким образом местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, так как Шарм-эль-Шейх располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.