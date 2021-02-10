Национальный совет США по безопасности на транспорте заявил, что катастрофа вертолета, в которой погиб баскетболист Коби Брайант и еще 8 человек, произошла из-за дезориентации пилота в тумане.

Об этом пишет hromadske.

Следователи заявили, что пилот Ару Зобаян, который также погиб, не соблюдал визуальных правил полета. То есть пилот должен видеть, куда летит, но Ару Зобаян нарушил это правило, когда поднял вертолет в туман. Когда пилот влетает в туман или темноту, его мозг может получать ложные сигналы о том, где именно он находится, что вызывает пространственную дезориентацию.

Ару Зобаян сообщал диспетчерам воздушного движения, что он поднимается, хотя на самом деле он быстро спускался к холмам возле города Калабасас. Из этого следователи сделали вывод, что пилот был дезориентирован.

В Национальном совете также считают, что Ару Зобаян имел ощущение «предвзятость подтверждения», то есть он бессознательно придерживался первоначального плана, несмотря на изменения условий полета. Вероятно, на пилота также давил звездный статус Брайанта.

Кроме того, следователи заявили, что пилот не был под воздействием наркотиков или алкоголя, а в вертолете не обнаружили никаких механических неисправностей. Но компанию Island Express Helicopters Inc., которой принадлежит вертолет, обвиняют в недостаточном контроле за безопасностью.

Жена баскетболиста Ванесса Брайант подавала иск против Island Express Helicopters Inc., в котором обвиняет компанию в ненадлежащей подготовке пилотов, а Ару Зобаяна в том, что он неосторожно летал в тумане. Семьи других погибших также подали иски против компании, но не против пилота.

Напомним, звездный баскетболист, бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант 26 января 2020-го погиб в авиакатастрофе — вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса. На борту были еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джанна. Никто из них не выжил.