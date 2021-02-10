В Тернопольской области возле села Олеев (Зборовский район) раскопали обломки американского истребителя P-39 Airacobra, который во времена Второй мировой войны находился на вооружении США, СССР, сил Свободной Франции и Королевских ВВС.

Обломки обнаружили участники организации «Поиск самолетов ВМВ в Украине», передает «Суспільне».

Глава поисковой группы Андрей Кирьянов рассказал, что в районе села с 14 по 17 июля 1944 года шли воздушные бои, в которых были сбиты около десяти Р-39. В то время проходила Львовско-Сандомирская операция, которая завершилась победой советских войск.

На месте падения Р39, кроме части крыла, обшивки и гильз от пулемета, нашли табличку с номером самолета (25Е-975) и номером двигателя (31847). Кирьянов отметил, что номером самолета по советскому учету должен быть 42975. Сейчас специалисты ищут данные в архивах.

— Американцы поставляли самолеты с белой звездой. Советский союз, чтобы очень не заморачиваться просто зарисовывал звезды в красный цвет, - сказал Андрей Кирьянов, добавив, что самолеты с номер не всегда удается определить.

Р-39 не первый раз находят на территории Украины. В сентябре 2020 году кабину этого истребителя подняли со дна Черного моря возле села Новофедоровка в оккупированном Крыму.

Напомним, что обломки легендарного затонувшего корабля «Титаник» получат международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией.