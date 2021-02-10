Контракты на локализированное изготовление турецких кораблей для ВМСУ на николаевском заводе «Океане» подпишут до конца апреля 2021 года.

Об этом заявил начальник управления маркетинга Судостроительного завода «Океан» Николай Гапеев.

Представитель судостроительного предприятия отметил, что завод «Океан» подпишет соглашение с турецким концерном про строительство кораблей на территории завода.

— Как всем известно, мы до Нового года дали новость о том, что завод «Океан» подписал меморандум с турецким оборонным концерном о строительстве корветов на территории завода «Океан». Сейчас эта работа продолжается и до апреля-месяца мы рассчитываем на то, что у нас уже будет подписан основной договор с турецким заказчиком и мы начнем активное сотрудничество в строительстве, - подчеркнул Николай Гапеев.

Также Николай Гапеев затронул вопрос о сотрудничестве с другими украинскими производителями в этом проекте.

— В строительство будет привлечено как можно больше предприятий Украины. В том числе, как уже говорил Министр стратегических отраслей промышленности Уруский, это будет возможность привлечения «Зоря»-«Машпроект» к этим вопросам. И на прошлой неделе мы как раз имели совещание с руководством «Зори»-«Машпроект», - отметил он.

Отдельно, начальник управления маркетинга завода «Океан» пообещал и пожелания

Николай Гапеев сообщил, что «до сих пор уточняется количество корветов, которые будут строиться». Решается будет четыре, или пять кораблей.

Напомним, судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.