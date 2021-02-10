Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которое проводили 6-8 февраля.

78% опрошенных заявили, что часто надевают защитную маску, 18% — иногда или редко, 4% — почти никогда. В ноябре 83% говорили, что часто одевают маску.

63% опрошенных в феврале заявили, что часто дезинфицируют руки, 28% — иногда или редко это делают, а 8% — почти никогда. В ноябре же о том, что часто дезинфицируют руки, заявили 70% респондентов.

В течение всего карантина украинцы меньше всего придерживались совета надевать защитные перчатки. Так, 59% опрошенных в феврале заявили, что почти никогда не надевают перчатки. Часто это делают лишь 10% опрошенных, 31% — редко. В ноябре говорили, что часто одевают перчатки 14%, а вот в марте таких было 38%.

Кроме того, за последние несколько месяцев несколько вырос уровень удовлетворенности борьбой власти с эпидемией. Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента, 57% — нет. Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны — 65%.

Довольны работой Министерства внутренних дел по борьбе с эпидемией 29% респондентов, Кабмина — 25% и Верховной Рады — 20%.

Опросили 2 500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.