Британский математик Кит Йейтс подсчитал, что все частицы коронавируса, которые циркулируют в мире, поместятся в банку из-под колы объемом 0,33 литров.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Sky News.

Ученый из Университета Бата выяснил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов, или двух миллиардов вирусных частиц SARS-CoV-2.

— Удивительно думать, что все проблемы, сбои, трудности и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков, - сказал Кит Йейтс.

Описывая этапы своих расчетов, он использовал диаметр SARS-CoV-2, что в среднем около 100 нанометров, или 100 миллиардных долей метра, а затем вычислил объем сферического вируса. По его словам, даже с учетом выступающих белков-шипов и того факта, что сферические частицы будут оставлять зазоры, когда они сложены вместе, их общее количество все равно меньше, чем объем одной 330-миллилитровой банки колы.

Как сообщалось ранее, ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшее четыре недели в Ухане, предполагают, что COVID-19 мог начать свое распространение по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Эксперты ВОЗ настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае.